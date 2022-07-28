Washington: Blinken ile Lavrov’un tutuklu takası konusunu görüşeceğini umuyoruz

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulunan Price, Antony Blinken ile Sergey Lavrov’un bu yakınlarda mahkum takası konusunda görüşme yapmasını umduğunu söyledi.

“Dün Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile görüşme talebinde bulunduk ve hala böyle bir görüşmenin bugünlerde gerçekleşmesini umuyoruz” diyen Price, Moskova’dan söz konusu talebin kendilerine ulaştığına dair teyit geldiğini sözlerine ekledi.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2010’dan bu yana ABD’de cezaevinde bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu Brittney Griner ve casusluktan hüküm giyen eski denizci Paul Whelan ile takas edilmesi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.