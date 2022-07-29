Politika

PKK’den Peşmerge Güçleri’ne saldırı: 1 yaralı

PKK’nin Sihêla bölgesinde Peşmerge Güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda bir Peşmergenin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan PKK peşmerge saldırı

ERBİL (K24)

K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 3 mensuplarının Sihêla bölgesindeki Peşmerge Güçleri noktalarına yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.  

Kaynak, saat 22.45 sıralarında Peşhabur Sınır Kapısı  yakınlarında 3 PKK mensubunun Peşmerge Güçlerinin olduğu noktalardan geçmek istemesinin engellenmesi üzerine PKK mensuplarının Peşmergeye ateş açtığını aktardı.

PKK'lilerin saldırısında 1 Peşmerge yaralandı. 

Kaynak, Peşmerge Güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve PKK’lilerin kuşatıldığını belirtti.

Çatışmanın şimdilik durduğu ancak PKK’nin Rojava tarafından sınıra büyük bir güç yığdığı kaydedildi.  

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