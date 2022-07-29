PKK’den Peşmerge Güçleri’ne saldırı: 1 yaralı

ERBİL (K24)

K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 3 mensuplarının Sihêla bölgesindeki Peşmerge Güçleri noktalarına yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Kaynak, saat 22.45 sıralarında Peşhabur Sınır Kapısı yakınlarında 3 PKK mensubunun Peşmerge Güçlerinin olduğu noktalardan geçmek istemesinin engellenmesi üzerine PKK mensuplarının Peşmergeye ateş açtığını aktardı.

PKK'lilerin saldırısında 1 Peşmerge yaralandı.

Kaynak, Peşmerge Güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve PKK’lilerin kuşatıldığını belirtti.

Çatışmanın şimdilik durduğu ancak PKK’nin Rojava tarafından sınıra büyük bir güç yığdığı kaydedildi.