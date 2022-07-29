PKK’den Peşmerge Güçleri’ne saldırı: 1 yaralı
ERBİL (K24)
K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 3 mensuplarının Sihêla bölgesindeki Peşmerge Güçleri noktalarına yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.
Kaynak, saat 22.45 sıralarında Peşhabur Sınır Kapısı yakınlarında 3 PKK mensubunun Peşmerge Güçlerinin olduğu noktalardan geçmek istemesinin engellenmesi üzerine PKK mensuplarının Peşmergeye ateş açtığını aktardı.
PKK'lilerin saldırısında 1 Peşmerge yaralandı.
Kaynak, Peşmerge Güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve PKK’lilerin kuşatıldığını belirtti.
Çatışmanın şimdilik durduğu ancak PKK’nin Rojava tarafından sınıra büyük bir güç yığdığı kaydedildi.