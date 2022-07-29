Maymun çiçeği: San Francisco'da acil durum ilan edildi

HABER MERKEZİ

San Francisco halk sağlığı departmanına göre, şehir şu ana kadar ABD genelinde yaklaşık 4 bin 600 vakadan 261'ini kaydetti.

San Francisco sağlık görevlisi Susan Philip, California'daki tüm vakaların yüzde 30'unun San Francisco'da olduğunu belirterek, “Bu beyanı, insanların refahına olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek ve kaynakları elde etmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmemize izin vermek için yayınlıyorum" dedi.

Şimdiye kadar San Francisco, maymun çiçeğine karşı 8 bin 200 doz Jynneos aldı.

Ancak yetkililer, en savunmasız sakinleri korumak için başlangıçta 35 bin doz talep etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar WHO’nun 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını kaydederek, "Vakaların yüzde 70'ini WHO’nun Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerikalar Bölgesi oluşturuyor" demişti. (Kaynak: The Guardian)