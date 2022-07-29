Sakarya’da parasını isteyen Kürt işçiye saldırı

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sakarya’da mevsimlik tarım işçisi Esat Atabay’ın ırkçı saldırıya uğradığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, “Kürt işçi Esat Atabay, Sakarya'da fındık işinde çalıştı, parasını alacağı zaman verilmedi. ‘Gel verelim’ dendi, gidince biri konuşturdu, diğeri arkadan sopayı indirdi. Darp eden Selim Çabuk hakkında hangi işlem yapıldı?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan edindiğimiz bilgilere göre, saldırıya uğrayan Kürt işçi Atabay, 26 Temmuz’da Kocaali Şehit Tufan Kansuva Polis Merkezi Amirliği’nde, saldırgan Selim Çabuk’tan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Çabuk’un kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Adapazarı’nda bulunan Yenikent Hastanesi’ne sevk edilen Kürt işçinin kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

SAKARYA’DAKİ İLK SALDIRI DEĞİL

Sakarya’da daha önce de benzer ırkçı saldırılar söz konusu olmuştu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinden Sakarya’ya giden 16 Kürt işçisi 4 Eylül 2020 sabahı işveren ve köylüler tarafından ırkçı saldırıya uğramıştı. Fiziksel şiddet ve hakaret içerikli saldırıda, işçiler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, olaydan önce işverenle aralarında bir sorun olmadığını, çalıştıkları fındık bahçesinde girdikleri sırada kendilerine hitaben “köpek sürüsü” denilerek hakarette bulunulduğunu, bunun üzerine bahçeden çıktıklarını, bahçeden çıktıkları sırada ise “Siz burayı memleketiniz mi sandınız, burası bizim” şeklinde tehdit edildiklerini ve sopalarla kendilerine saldırıda bulunulduğunu söylemişti.

Ayrıca 2018’de sokakta Kürtçe konuştukları için saldırıya uğrayan 39 yaşındaki Kadir Sakçı hayatını kaybetmiş, 16 yaşındaki B.S., isimli oğlu yaralanmıştı.

Yine önceki yıl bir otobüs firmasında muavinlik yapan ve ailesiyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak Adapazarı’na fındık toplamaya giden Şirin Tosun, 6 kişinin linç girişimine maruz kalmış ve sonrasında da başından silahla vurularak yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE’DE LİNÇ SALDIRILARI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporlarından ve Tanıl Bora’nın “Türkiye’nin Linç Rejimi” kitabından yararlanarak, 2003-2018 yılları arasında gerçekleşen linç girişimlerini aşağıda sıralıyoruz:

2003: Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan beldesinde inşaat işçileri “aralarında Kürtçe konuştukları ve Kürtçe müzik dinledikleri” gerekçesiyle 1 Ekim 2003 günü DYP’li Belediye Başkanı Ali Ada ve 40-50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

2004: Muğla’nın Bodrum ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen Adil Adıgüzel adlı kişinin 1 Mayıs 2004 günü Atatürk heykeline saldırması üzerine, ilçede Kürtlerle Türkler arasında çatışma çıktı. İlçede yaşayan Kürt esnaflardan Aziz Alkaner, 2 Mayıs 2004 günü bazı kişilerin Adil Alkaner’i dövdüğünü, kardeşi Ömer Alkaner’le birlikte olaya müdahale ettiklerini söyledi. Bunun üzerine her iki kardeş de gözaltına alındı.

2005: Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde, 5 Eylül 2005 günü köylülerle fındık toplamak için köye gelen işçiler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Köy muhtarı İdris Post, kavganın “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen fındık işçilerinin PKK lehine slogan atmaları üzerine çıktığını” iddia etti.

2007: İstanbul’da Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) İkitelli’de yaptırdığı inşaatta çalışan bir grup işçi, aynı yerde çalışan Kürt işçilere saldırdı. Olay yerine gelen polislerin ise saldırıda bulunan işçileri gözaltına almak yerine, polis arabasını arayıp Kürt işçilerine üzerine sürdüğü iddia edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de Kürt işçilere coplarla saldırdığı belirtildi.

2008: 14 Haziran 2008’de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir asfalt işletmesinde geçici olarak çalışan Kürt işçiler, aşırı sağcı bir grup tarafından “mahallenin halkına sözlü tacizde bulundukları” iddiasıyla linç edilmek istendi. Saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Aşırı sağcı grubun işçilerin ardından, işçilerin kaldıkları yere de saldırarak eşyaları ateşe verdiği bildirildi.

2009: 16 Ağustos 2009’da Rize’de bakkaldan yapılan alışveriş sırasında Kürt inşaat işçileri ile mahallede yaşayanlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 12 işçi mahallede yaşayanlar tarafından linç edilmek istendi.

2011: Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Ömerköy’e daha düşük ücretle ve güvencesiz olarak çalışmak üzere tarım işçileri olarak gelen Kürt işçilerle köylüler arasında 26 Temmuz 2011’de kiraz toplama nedeniyle çıkan tartışma ırkçı saldırıya dönüştü. Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okuyan köylülerin işçilere saldırması sonucu sekiz işçi bıçakla yaralandı, beş köylü gözaltına alındı.

2012: Kütahya’nın Emet ilçesinde bir okul inşaatında çalışan 4 Kürt işçi ile Emet’te yaşayan 2 kişi arasında 13 Mart 2012’de “omuz atma” tartışması yüzünden çıkan tartışma ırkçı saldırıya dönüştü. Tartışmanın ardından Emet’te “Kürt işçiler şantiyede sözde PKK bayrağı asmış” söylentileri üzerine toplanan 500 kadar Emetli, 25 Kürt işçisinin kaldığı inşaat şantiyesine gelerek, işçilerin kaldıkları çadırları yaktı.

2013: Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden Erzurum’un Narman ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelen iki Kürt işçi, 10 Mayıs 2013’te, Kürtçe müzik dinledikleri için ırkçı bir grubun linç girişimine maruz kaldı.

2014: Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 23 Aralık 2014’te tarım işçileri arasında çıkan kavganın “Suriyelilerle Beşkonaklı işçiler kavga etti” şeklinde yansıtılması üzerine Taşağıl Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Kobanili sığınmacılara ait evlere ve araçlara zarar verdi. Jandarma ekiplerince kontrol altına alınan saldırılar sonrasında bazı Kobanililer ise eşyalarını toparlayıp mahalleden ayrıldı.

2016: İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ünalan Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2016’da parkta Kürtçe müzik dinleyen inşaat işçisi 3 Kürt genç, ırkçı grupların saldırısına maruz kaldı. Önce gençlere sözlü tacizde bulunan grup, daha sonra başka grupları da parka yönlendirerek fiziki saldırıda bulundu.

2017: Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki bir inşaatta çalışmak için Bingöl’den gelen üniversite öğrencisi F.C. ve 7 işçiye 13 Haziran 2017’de ırkçı bir grup saldırdı. İşçilere demir sopalar ve coplarla saldıran 100 kişilik grup gece saatlerinde de şantiyede kalan Kürt işçileri hedef aldı. Saldırı sırasında bir işçiyi üçüncü kattan aşağıya atan grup işçilere işkence yaptıktan sonra tüm işçileri inşaat dışına çıkartarak İstiklal Marşı okuttu.

2018: Sakarya’da ırkçı saldırı sonucu 43 yaşındaki Kadir Sakçı hayatını kaybederken aynı saldırıda ağır yaralanan oğlu 16 yaşındaki B.S. de hastanede tedavi altında alındı. Olay, 16 Aralık 2018 Pazar günü Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde meydana geldi.

2021: Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.