Lübnan: Suriye gemisine Ukrayna’dan çalıntı tahıl taşıdığı şüphesiyle izin verilmedi

HABER MERKEZİ

Lübnanlı bir gümrük yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım uyguladığı kargo gemisi Laodicea’nın, Trablus limanına demir attığı belirtildi.

Ukrayna’nın Beyrut Büyükelçiliği, geminin Ukrayna’dan çalınan 5 bin ton arpa ve tahıl taşıdığından şüphe edildiğini açıkladı.

Büyükelçilik, açıklamasında, “Gemi, Kırım’da uluslararası ticarete kapalı bir limandan yola çıktı. Çalıntı tahıl ve arpa, ilk defa Lübnan’a getirildi” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’nın Lübnan Büyükelçisi Ihor Ostash, kargo gemisi hakkında görüşmek üzere Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Ostash, "Lübnan’ın çalıntı Ukrayna ürünlerini satın aldığı takdirde Kiev ve Beyrut arasındaki ikili ilişkilerin zarar göreceğini" belirtti.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, Reuters’e yaptığı açıklamada Gümrük İdaresi ve Tarım Bakanlığı’nın kargo gemisi üzerinde çalıştığını belirtti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, basında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiğini ve konu hakkında Lübnan yasalarına başvurulacağını belirtti.