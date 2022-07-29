Politika

Bin Selman’dan Macron’a teşekkür mektubu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a gönderdiği mektupta “Görüşmelerimiz iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirme arzumuzu gösterdi” dedi.
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ortadoğu Muhammed bin Selman Emmanuel Macron teşekkür mektubu

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, Fransa ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir teşekkür mektubu gönderdi.

Muhammed bin Selman, Macron’a hitaben kaleme aldığı mektubunda, “Dost ülkenizden ayrılırken, ben ve beraberimdeki heyetime yönelik sıcak karşılama ve misafirperverlik için size en derin şükran ve takdirlerimi ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens, Paris’te yaptığı görüşmelerin, Kral Selman bin Abdulaziz ve Macron önderliğinde, iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı her alanda güçlendirme, ortak çıkar konularında sürekli koordinasyon ile çalışma konusundaki ortak arzularının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Muhammed bin Selman, mektubunun sonunda Macron’a sağlık ve mutluluk, Fransa ve dost halkına ise daha fazla ilerleme ve refah dileklerinde bulundu.

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