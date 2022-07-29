Zelenskiy: Ukrayna sevkiyat için işaret bekliyor

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Tahıl sevkiyatı konusunda İstanbul'da varılan anlaşmanın ardından süreç hızla ilerliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan Çernomorsk Limanı'nı ziyaret ederek hazırlıkları yerinde gözlemledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın sevkiyat için hazır olduğunu aktardı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını söylen Zelenskiy, "Sevkiyata başlamak için onlardan işaret bekliyoruz" dedi.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla İstanbul’da imzalanmıştı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Anlaşma kapsamında ilk olarak Karadeniz'de Odessa başta olmak üzere limanlardan mayınlar nedeniyle ayrılamayan gemiler için koridor oluşturulması hedefleniyor. Buna göre, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarının da aralarında olduğu bölgelerden yaklaşık 80 geminin milyonlarca ton tahılı rehber gemiler aracılığıyla belirlenen güzergahtan çıkarması planlanıyor.

Anlaşmaya göre, taraflar söz konusu limanlardan anlaşma kapsamında ayrılacak gemilere herhangi bir saldırı yapılmayacağını taahhüt ederken Rus gemilerinin de gıda ürünleri ve gübresini Karadeniz'den çıkarırken saldırıya uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ukrayna ise bunun için Rusya gemilerinin Ukrayna kara sularına girmemesi şartı koşuyor.

Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin kargolarının denetlenmesinin ise Türkiye'nin oluşturacağı noktalarda Rusya'nın da dahil olduğu ekipler tarafından yapılması öngörülüyor. Anlaşma şartlarının uygulanıp uygulanmadığının İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinden oluşan koordinasyon merkezi tarafından gözlemlenmesi amaçlanıyor.