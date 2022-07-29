Müslüman Kardeşler siyasetten çekildi

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Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Rehberlik Konseyi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten İbrahim Munir, "Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz" sözleriyle kararı açıkladı.

Ülkede yasaklı olduğu için doğrudan seçimlere katılamayan hareket, geçmişte bağımsız adaylarla genel seçimlerde mücadele etmişti.

2020'de “terörist oluşumlar listesi”ne dahil edilen Müslüman Kardeşler'in birçok lideri ve binlerce destekçisi Mısır'da hapiste tutuluyor.

Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013’te Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin askeri darbesi sonucu devrilmişti.

Mursi, 2019’da hayatını kaybetmişti.