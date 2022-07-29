Mehdi Eker: Kürtçe eğitim taleplerini destekliyorum

HABER MERKEZİ

Türkiye eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, partisinin Diyarbakır milletvekilleri ve yöneticileriyle Temmuz ayı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıdaki konuşmasında Kürtçenin eğitim çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Eker, “Kürtçe bir ana dildir. Kürtçeyi seviyorum. Kürtçenin gelişmesi için fırsatlar arttırılmalı” dedi.

Diyarbakır'daki AK Parti üyeleri ve yöneticileri olarak ilçeleri, mahalleleri, evleri ziyaret ederek tüm sorunları çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Eker, aynı şekilde Kürtlerin taleplerinin yerine getirilmesi ve diğer sorunların çözümü için sorumlu bakanlık ve yetkililerle görüşmeler halinde olduklarını söyledi.

Toplumun sorunlarını toplumdan dinlediklerini ifade eden eski bakan Eker, kuraklık, su sorunları, elektrik sorunları ve piyasadaki baskıları bildiklerini ve bu sorunları çözmek için mevcut imkânları kullandıklarını belirti.

Eker son olarak, Diyarbakır'da bir yıl içinde yaklaşık 20 bin kişinin garantili olarak işe başladığını ve bu olumlu sonuçların elde edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.