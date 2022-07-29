Çin Devlet Başkanı: Marksizm 21. yüzyılda yeniden canlandı

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Çin'in ev sahipliğindeki Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'na mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı, 'Marksizmin 21. yüzyılda yeni bir canlılık gösterdiğini' söyledi.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite Genel Sekreteri Şi Cinping, Pekin'de ÇKP dahil 70'den fazla ülkeden 100'ü aşkın Marksist ve solcu parti ve örgütün 300'den fazla temsilcisinin video bağlantısıyla katıldığı Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'nun açılışı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Şi, 'Marksizmin açık, gelişen bir teori olduğunu, ancak her ülkenin kendine özgü koşullarına uyarlandığında bir ülkede kök salabileceğini ve çağa ayak uydurduğunda canlılıkla dolabileceğini' belirtti.

'Tüm ülkelerdeki Marksist siyasi partilerin meşakkatli keşifleri ve birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde 21. yüzyılda Marksizmin yeni ufuklar açtığını ve giderek yeni bir canlılık gösterdiğini' dile getiren Şi, 'ÇKP'nin Marksizmin temel ilkelerini Çin'in kendine özgü koşulları ve Çin'in incelikli geleneksel kültürüyle bütünleştirdiğini, böylece Marksizmi Çin bağlamına ve döneme uyarladığını ve Çin özelliklerine sahip sosyalizm yolunda şaşmaz kararlılıkla ilerlediğini' anlattı.

'İNSANLIK TARİHİ DÖNÜM NOKTASINDA'

"Bir yüzyılda görülmeyen derin değişiklikler dünya çapında hızla evriliyor ve insanlık yine tarihin bir dönüm noktasında duruyor" vurgusunu yapan Çin lideri, "Marksizmi ulusal koşullara ve çağa daha uygun hale getirerek insanlığın önündeki yolu gerçeğin ışığıyla aydınlatmak Marksist siyasi partilerin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

'DİĞER ÜLKELERDEKİ MARKSİST SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK'

'ÇKP'nin onların kendi ulusal koşullarını ve zamanın eğilimini göz önünde bulundurarak diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle fikir alışverişlerini ve diyaloğu güçlendirmeye ve Marksizmi zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu' belirten Şi, "Böylece Marksizm, insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme sürecinde daha büyük bir hakikat gücü sergileyecektir" dedi.

Foruma katılanlar arasında Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennadiy Züganov da var.