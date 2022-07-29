Başkan Barzani’nin yeni kitabı çıkıyor

ERBİL (K24)

‘Barzani ve Kürt Kurtuluş Hareketi’ isimli kitap serisinin 5’inci cildinin önümüzdeki günlerde çıkacağı bildirildi.

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin ‘Barzani ve Kürt Kurtuluş Hareketi’ kitabının 5’inci cildinin ‘Raperin, Fırsatlar ve Engeller’ başlığıyla yakında çıkacağı belirtildi.

Kürt Kurtuluş Hareketi tarihinin önemli aşamalarını konu edinen kitabın 832 sayfadan oluştuğu ifade edildi.

Kitabın, 1991’den 2002’ye kadar olan zaman diliminde Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik konuları işlediği kaydedilirken, kitabın 1991’deki Raperin’de Peşmerge ve Kürdistan Cephesi’nin planları, il, ilçe ve köylerin kurtarılması, BMGK’nın 688 nolu kararı, Baas rejiminin Kürdistan’dan çekilmesi ve müzakerelerin başlaması, 1992 seçimleri ve o süreçte ilişki ve kazanımların genişletilmesi gibi konuları işlediği belirtildi.

Açıklamada, kitapta iç savaş, dış müdahaleler ve yüzlerce olayın anlatıldığı bildirilirken, kitapta çok sayıda fotoğraf ve 73 siyasi belgenin yer aldığı kaydedildi.