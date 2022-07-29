Politika

İspanya Başbakanı’ndan enerji krizine karşı öneri: Kravatları çıkarın

Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.
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Pedro Sanchez
Pedro Sanchez
avrupa Pedro Sanchez İspanya Enerji krizi

HABER MERKEZİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu için çalışanlardan zorunlu olmadıkça kravat takmamalarını istedi.

Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.

Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor” dedi.

Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.

 

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