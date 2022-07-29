Politika

Başbakan'dan Hicri Yılbaşı mesajı: Kürdistan hep mamur olsun

Başbakan, “Yeni Hicri yıl kutlu olsun. Kürdistan her zaman huzurlu ve mamur olsun” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Hicri yılbaşı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 1444’üncü Hicri Yılbaşı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani, yayımladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını kutladı.

“Yüce Allah’tan yeni yılın Kürdistan Bölgesi için iyilik, güzellik, ilerleme, daha çok kalkınmaya vesile olmasını diliyorum” diyen Başbakan, Irak ve bölge için huzur ve barış temennisinde bulundu.

Başbakan mesajını şu ifadelerle bitirdi:

“Yeni Hicri yıl kutlu olsun. Kürdistan her zaman huzurlu ve mamur olsun.”

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