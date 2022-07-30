Maymun çiçeği: Avrupa ve Latin Amerika’da ilk can kayıpları

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İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.

Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.

AFRİKA DIŞINDAKİ İLK ÖLÜM BREZİLYA'DA

Brezilya Sağlık Bakanlığı da ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066'ya yükseldiğini ve ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu belirtildi.

Vakaların çoğunluğunun ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da ortaya çıktığı ve sayının 823 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

WHO’nun 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bilgisi verilmişti.