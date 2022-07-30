Sadr yanlıları Bağdat’ta sokağa döküldü
BAĞDAT (K24)
K24 Bağdat muhabiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının protesto gösterisine başladığını ve diplomatik temsilcilikler ile hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştığını bildirdi.
Bağdat’ta tansiyonun yüksek olduğunu aktaran muhabirimiz çok sayıda güvenlik gücünün kentte teyakkuza geçtiğini belirtti.
#IRAK - Sadr yanlıları beton blokları aşarak diplomatik temsilcilikler ile hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) July 30, 2022
📸AFP pic.twitter.com/T7peUJMLzZ
Sadr yanlıları, Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin aday gösterdiği Muhammed Şiya es-Sudani’nin başbakanlığına ve Nuri Maliki’ye karşı çıkıyor.
Öte yandan Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi’nin ofisleri de göstericilerin hedefi oldu. Göstericiler ofisleri basarak kapattı.
Sadr yanlıları geçtiğimiz günlerde de Irak Parlamentosu’na girmişti. Sadr’ın çağrısı üzerine göstericiler geri çekilmişti.
Göstericilerin çekilmesinin ardından Nuri Maliki Yeşil Bölge’de elinde silahla dolaşarak poz vermişti.