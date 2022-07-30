Politika

Sadr yanlıları Bağdat’ta sokağa döküldü

Mukteda es-Sadr yanlıları, Irak’ın başkenti Bağdat’ta protesto gösterisine başladı.
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Irak Mukteda es-Sadr Irak Bağdat

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının protesto gösterisine başladığını ve diplomatik temsilcilikler ile hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştığını bildirdi.

Bağdat’ta tansiyonun yüksek olduğunu aktaran muhabirimiz çok sayıda güvenlik gücünün kentte teyakkuza geçtiğini belirtti.

Sadr yanlıları, Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin aday gösterdiği Muhammed Şiya es-Sudani’nin başbakanlığına ve Nuri Maliki’ye karşı çıkıyor.

Öte yandan Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi’nin ofisleri de göstericilerin hedefi oldu. Göstericiler ofisleri basarak kapattı.

Sadr yanlıları geçtiğimiz günlerde de Irak Parlamentosu’na girmişti. Sadr’ın çağrısı üzerine göstericiler geri çekilmişti.

Göstericilerin çekilmesinin ardından Nuri Maliki Yeşil Bölge’de elinde silahla dolaşarak poz vermişti.

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