Yaşam

İran’da sel: Can kaybı yükseliyor

İran'da Tahran başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
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İran Tahran Sel can kaybı

HABER MERKEZİ

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sel felaketinde 28 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud ve Zerrindeşt Firuzkuh'ta 32, ülkenin diğer bölgelerinde de toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sel felaketinde toplam can kaybının 56'ya ulaştığını belirtti.

Arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Velipur, şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 3 bin 500 kişiye acil barınma hizmeti sağlandığını ve 1500 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

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