Politika

Irak Başbakanı Kazimi’den güvenlik güçlerine çağrı

Irak Başbakanı Kazimi, Bağdat’ta başlayan protestolarda güvenlik güçlerinden göstericileri korumalarını istedi.
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Irak Mustafa Kazimi Irak Sadr Hareketi

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Mustafa Kazimi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden göstericileri ve hükümet kurumlarını korumalarını, göstericilerden de barışçıl çerçevede protestolarını sürdürmelerini istedi.

Göstericilerden durumu daha da karmaşık hale getirmemelerini isteyen Kazimi, karmaşanın Irak’ta sokağı daha da karıştırdığını ve bunun kamu çıkarlarına zarara verdiğini belirtti.

Kazimi, güvenlik güçlerinin, hükümeti korumak için her türlü önlemi alacağını vurguladı.

Sadr yanlılarının Bağdat’ta başlattığı gösteri devam ederken, protestocular, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye karşı çıkan göstericiler, Irak Parlamentosu ve Federal Mahkeme'nin feshedilmesini talep ediyor.

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