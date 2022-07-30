Sinema

Will Smith attığı tokat için Chris Rock’tan özür diledi

Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attığı için özür diledi.
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dünya Will Smith Oscar Ödülleri Chris Rock Tokat

HABER MERKEZİ

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Will Smith, uzun süren sessizliğini düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek açıkladı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Smith, Chris Rock’tan ve komedyeninin ailesinden özür diledi.

Eşi Jada Pinkett Smith’ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktardı.

Smith tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını, hafızasının bulanık olduğunu savundu.

Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür diledi.

Smith, törenden sonra Chris Rock’a ulaştığını, ancak komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktardı.

Ünlü oyuncu, Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

Smith, “Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım” dedi.

VİL
Will Smith, Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı

NE OLMUŞTU?

Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Bunun üzerine Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı.

Başta parodi sanılan olayın ardından Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.

Daha sonra Smith'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı açıklandı.

Smith ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür diledi.

Smith, Mart ayından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da yaşananlardan ötürü özür dilemişti.

Akademi, Smith’in 10 yıl boyunca etkinliklerine katılmasını yasakladı.

 

 

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