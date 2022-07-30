Zelenskiy: Rusya kasıtlı olarak savaş suçu işledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu hapishaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Bu (saldırı) Rusya'nın kasıtlı işlediği bir savaş suçu, Ukraynalı savaş tutsaklarının kasıtlı olarak toplu katliamı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, saldırıda 50'den fazla savaş esirinin öldüğünü söyledi.

Donetsk'teki hapishane saldırısıyla ilgili olarak Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırıyı Amerikan yapımı HIMARS roketleriyle düzenlediğini iddia ederek, saldırıda 47 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise söz konusu saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğunu açıklamış ve Rus ordusunun hapishanenin bulunduğu Olenivka'yı bombaladığını belirtmişti.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden 53 kişinin yanı sıra 75 kişinin de yaralandığı kaydediliyor.