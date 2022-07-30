Koordinasyon Çerçevesi de gösteri çağrısı yaptı

BAĞDAT (K24)

Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, Sadr yanlılarının düzenlediği protestolara karşı sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

“Başkentte son dönemde meydana gelen olayları, parlamento ve yasama kurumlarına yönelik baskınları, yargı erki yöneticilerine ve ofislerine yönelik tehditleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İtidalimizi korumakla birlikte yasalara, ülkeyi savunmaya ve yargı üstünlüğüne inanan kişilere, barışçıl gösteri düzenlemeleri çağrısında bulunuyoruz. Hükümet kurumlarını tehdit eden ve baskın düzenleyen siyasi tarafları, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan sorumlu görüyoruz.”

Koordinasyon Çerçevesi’nin açıklamasında, “Hükümet ve kurumları ile toplumsak barış kırmızı çizgilerdir. Tüm Iraklıların bütün barışçıl yollarla bunları koruması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

SADR YANLILARI SOKAĞA İNDİ

Geçtiğimiz hafta Irak Parlamentosu’nu basan Sadr yanlıları bugün bir kez daha sokağa indi ve Irak Parlamentosu’na girdi.

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto eden göstericiler, Parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Hükümet kurma çalışmalarında başarılı olamayan Sadr Hareketi milletvekilleri istifa ederek Parlamento’dan çekilmişti.