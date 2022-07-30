Neçirvan Barzani’den Hicri Yılbaşı mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 1444’üncü Hicri Yılbaşı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani, Muharrem ayının ilk gecesi ile Hicri Yılbaşı vesilesiyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları tebrik ederek, “Yeni yılın Kürdistan Bölgesi’ne, Irak’a ve genel olarak insanlığa barış, istikrar ve refah getirmesini yüce Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Bu mübarek günün vesilesiyle, karşılıklı saygı ve entegrasyon kültürünün derinleşmesini diliyorum; Kürdistan Bölgesi’nin her zaman herkesin ülkesi olduğunu, karşılıklı yaşamın ülkesi olarak kalacağını vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Yeni yılınız kutlu olsun ve esenlikle geçsin” dedi.