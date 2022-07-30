Politika

Bağdat’ta gösteriler: Yaralıların sayısı 125’e yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralılardan 100’ünün sivil olduğu, 25’inin ise güvenlik mensubu olduğu belirtildi.
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Irak Bağdat Sadr Hareketi Protesto

BAĞDAT (K24)

Irak Sağlık Bakanlığı, bugün Bağdat’ta gerçekleştirilen gösterilerde yaralananların sayısının 125’e ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralılardan 100’ünün sivil olduğu, 25’inin ise güvenlik mensubu olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaralıların tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

SADR’DAN, BM’NİN IRAK HALKINA DESTEK OLMASI İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan Twitter’da Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr adına açıklamalar yayınlayan Salih Muhammed El-Iraki hesabından yapılan paylaşımda, Birleşmiş Milletler’den destek talep edildi.

Açıklamada, “Her zaman BM’nin Irak’taki varlığının utangaç olmaması çağrısında bulunduk. Bugün BM’nin olumsuz olmamasını umuyoruz. Bu nedenle BM’den, kuruyu ve yaşı yiyen yolsuzluktan çektiklerinin bitmesi için halkı desteklemesini talep ediyoruz” denildi.

Sadr Hareketi taraftarları, bugün Bağdat’taki Cumhuriyet Caddesi’nden Yeşil Bölge’ye girerek Irak Parlamentosu binasını bastı.

Göstericiler, geçtiğimiz Çarşamba günü de Irak Parlamentosu’na girmişti.

 

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