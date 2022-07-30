Politika

Kozluk Kaymakamı görevden alındı

Batman’ın Kozluk ilçe Kaymakamı Eyüp Güngör dün gece görevden alındı.
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kürdistan Eyüp Güngör kaymakam Batman Kozluk

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 2 yıl önce Kozluk Kaymakamlığı’na atanan Eyüp Güngör’ün görevinden alındığı öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre Güngör'ün "'FETÖ' üyeliğinden ihraç edildiği" belirtildi.

Kaymakam Güngör, 2018-2020 tarihleri arasında Bolu’nun Göynük Kaymakamı olarak görev yaparken önce Diyarbakır’ın Hazro ilçesine ardından da ataması iptal edilerek Batman’ın Kozluk ilçesine atanmıştı.

Habere göre Van doğumlu olan Güngör, görevden uzaklaştırıldıktan hemen sonra Kozluk’tan ayrıldı.

Kaymakam Eyüp Güngör’ün uzaklaştırılmasının ardından Kozluk ilçesine Sason Kaymakamlığı'nın vekalet ettiği öğrenildi.

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