Irak Başbakanı Kazimi: Fitne ateşi hepimizi yakar

BAĞDAT (K24)

Mustafa Kazimi yaptığı açıklamada, tüm taraflardan itidalli olmalarını, şiddete başvurmamalarını ve mantık çerçevesinde hareket etmelerini istedi.

Irak Başbakanı ayrıca vatandaşlardan güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri talebinde bulundu.

Çözüm için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Kazimi, “Herkes şunu iyi bilmeli, fitne ateşi hepimizi yakar” dedi.

Sadr yanlılarının sabah saatlerinde Bağdat’ta başlayan protestoları sürerken, gösterilerden 125 kişi yaralandı.

Göstericiler Yeşil Bölge’de bulunan Irak Parlamentosu’na girdi ve binada kontrolü ele geçirdi.

Sadr yanlıları, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakanlık adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye tepki gösteriyor ve Parlamento ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Göstericiler Parlamento binasında greve başlamış durumda.