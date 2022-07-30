Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi’den Sadr destekçilerine çağrı

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Yeşil Bölge'de bulunan parlamentoyu basmalarının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Parlamento binasını basan göstericilere protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulunan Halbusi, güvenlik güçlerine de göstericilerin korunması ve zarar verilmemesi talimatını verdi.

Halbusi ayrıca, parlamento binasında kesinlikle silah taşınmaması vurgusunda bulundu.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak parlamento binasına girmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları parlamento binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge’yi ikinci kez bastı.