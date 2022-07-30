Sadr’dan Koordinasyon Çerçevesi’ne: Kürdistan’da mezhepçilikle güvenliği bozmak...

HABER MERKEZİ

Twitter’da Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr adına açıklamalar yayınlayan Salih Muhammed El-Iraki hesabından yapılan paylaşımda, “Devletin heybetini yıkan, insansız hava araçlarını patlatmaktır. Kurumları yolsuzluktan korumak devletin heybetini kırmak değildir” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kürdistan ve Anbar’da mezhepçilikle güvenliği sarsmak, devletin heybetini kırmaktadır.

Kasım Muslih (Haşdi Şabi Komutanı) sizden uzak değildir.

Ses kayıtlarının sızıntıları sizden uzak değildir.

Sizi toplumsal barışı bozmamanız için uyarıyoruz. Seçim sürecinde hile iddiasıyla yaptığınız gibi yapmamanız için uyarıyoruz.”

Sadr adına paylaşımlar yapan Salih Muhammed El-Iraki hesabı, “Liderin Bakanı” sıfatını kullanıyor.

KOORDİNASYON ÇERÇEVESİ’NDEN AÇIKLAMA

İran’a yakınlığıyla bilinen Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, Sadr yanlılarının düzenlediği protestolara karşı sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

“Başkentte son dönemde meydana gelen olayları, parlamento ve yasama kurumlarına yönelik baskınları, yargı erki yöneticilerine ve ofislerine yönelik tehditleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İtidalimizi korumakla birlikte yasalara, ülkeyi savunmaya ve yargı üstünlüğüne inanan kişilere, barışçıl gösteri düzenlemeleri çağrısında bulunuyoruz. Hükümet kurumlarını tehdit eden ve baskın düzenleyen siyasi tarafları, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan sorumlu görüyoruz.”

Koordinasyon Çerçevesi’nin açıklamasında, “Hükümet ve kurumları ile toplumsak barış kırmızı çizgilerdir. Tüm Iraklıların bütün barışçıl yollarla bunları koruması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.