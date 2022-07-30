ERBİL (K24)

Geçtiğimiz hafta toplu mezarlardan çıkarılan Barzaniler Enfali’nin 100 kurbanının ceset kalıntıları Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Mesud Barzani, şimdiye kadar birçok şehidin ceset kalıntılarının getirildiğini, ancak hala çok sayıda ceset kalıntısının bulunmadığını kaydederek, “Tek bir şehidin cesedinin kalıntıları var olduğu sürece, bu cesetlerin getirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

39 yıl önce tek suçu Barzani olmak olan 8 bin Kürt’ün Baas rejimi tarafından Irak’ın güneyindeki çöllerde yok edildiğini kaydeden Başkan Barzani, bu katliamın, 12 bin Feyli Kürt’ün Enfali ve Kürdistan’ın birçok bölgelerindeki Enfal saldırılarında 182 bin vatandaşın canlı olarak gömülmesi gibi katliamlar serisinin bir halkası olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, “Rejimin suçları hiçbir şekilde halklar arasında karşıtlığa neden olmamalı. Rejimler gelip gider, ancak halkların kardeşliği kalır” dedi.

Irak Parlamentosu’nun yanı sıra Irak Ceza Mahkemesi ve Kürdistan Parlamentosu’nun bu suçları jenosit olarak tanıdığını kaydeden Başkan Barzani, Irak hükümetinin ceset kalıntılarını göndermek ve kurbanların yakınlarına tazminat ödenmekle yükümlü kılındığını hatırlattı.

IRAK’TAKİ GELİŞMELER

Konuşmasında Irak’taki gelişmelere değinen Başkan Barzani, sorunların olmasının doğal olduğunu ve çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını vurgulayarak, çözüm için iyi bir niyetin olması durumunda petrol, gaz, bütçe ve diğer sorunların çözülebileceğini söyledi.

Başkan Barzani, “Irak’ın içerisinde bulunduğu durumdan çok endişeliyiz. Rejimin yıkılmasının ardından fırsatlardan yararlanılmadı. Anayasa bir tarafa bırakılıp sorunlar çözülmedi, sonuçlara karşı yanlış muamelede bulunuldu. Irak halkının tümü o kadar çok acı çekti ki, bugün içerisinde bulunduğu yaşama layık değiller” dedi.

Tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi temennisinde bulunan Başkan Barzani, sorunların temiz niyet ve çelik iradeyle sonlandırılmasını istedi.