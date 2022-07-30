BM Irak Özel Temsilcisi: Enfal süreci bir jenosittir

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz hafta toplu mezarlardan çıkarılan Barzaniler Enfali’nin 100 kurbanının iskelet kalıntıları Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende konuşan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Enfal kurbanlarının ailelerinin durumunun her zaman anlaşılması gerektiğini söyledi.

Enfal sürecinin jenosit olduğunu vurgulayan Plasschaert, “Bu, onurlu Kürt halkını yok etme çabasıydı. O kurbanlara saygıda bulunmak için burada hazır bulunuyoruz. Bir daha da bu olayların tekrarlanmaması için” dedi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden BM Irak Özel Temsilcisi, “Enfal kurbanlarını anma gününde acınızı paylaştığını ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.