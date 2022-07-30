Dalkurd deplasmandan 1 puanla döndü
HABER MERKEZİ
İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) oynayan Kürt takımı Dalkurd, bu hafta ligin iddialı takımlarından AFC Eskilstuna’ya konuk oldu.
Ligin 13’üncü sırasında yer alan Dalkurd, birkaç iyi pozisyon yakalamasına rağmen, gole çeviremedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci devresinde iki takımda da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 bitti.
Haftayı 1 puanla kapatan Dalkurd, puanını 15’e çıkarttı. Ligin 5’inci sırasında bulunan Eskilstuna’nın 26 puanı bulunuyor.
Dalkurd, haftaya Norrby ile karşılaşacak.