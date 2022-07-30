Koordinasyon Çerçevesi yarınki gösteri planını erteledi

BAĞDAT (K24)

Koordinasyon Çerçevesi, yarın Bağdat’ta yapmayı planladığı gösteriyi erteledi.

Koordinasyon Çerçevesi’nin Gösterilere Hazırlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan gösterilerin ertelendiği bildirildi.

K24 Bağdat muhabiri, Koordinasyon Çerçevesi’nin düzenleyeceği gösteride, Asma (Muallak) Köprü’den Yeşil Bölge’deki Irak Başbakanlığı binasına gidilmesinin planladığını kaydederken, Cumhuriyet Köprüsü’nden Yeşil Bölge’nin içine kadar olan alanın büyük kısmının Sadr yanlılarının kontrolünde olduğunu belirtti.

Koordinasyon Çerçevesi’nin yarın gösteri yapması durumunda, Sadr yanlılarıyla aralarında 200 metrelik bir alanın kalacağı ve olayların meydana gelmesinden endişe edildiği ifade edildi.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NDAN ULUSAL DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi taraflara en kısa sürede ciddi bir ulusal diyaloğa başlanması çağrısında bulundu.

Salih yayınladığı mesajında, durumun sükunete kavuşturulması, akıl ve diyalog dilinin kullanılması ve ülkenin yüksek çıkarlarının diğer tüm çıkarlardan üstün tutulmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Iraklıların daha çok hizmet beklediğini kaydeden Salih, Iraklıların daha iyi bir yaşamını hak ettiklerini ifade etti.

MALİKİ’DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ise yayınladığı açıklamada, Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi’nin Irak halkının çıkarları çerçevesinde diyaloğa başlaması gerektiğini söyledi.

Maliki, Irak’ın daha fazla istikrarsızlığa adım atmasına yol verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tarafların sorumluluk içerisinde davranması gerektiğini kaydeden Maliki, olumsuz etkilerden uzaklaşılması çağrısında bulundu.