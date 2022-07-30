Politika

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği: Şiddet haberlerinden endişe duyuyoruz

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat’taki gösterilerle ilgili şiddet haberlerinden endişe duyduklarını açıkladı.
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Irak ABD Protesto Sadr Hareketi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat’taki gösterilerle ilgili şiddet haberlerinden endişe duyduklarını açıkladı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Bağdat'taki huzursuzluğu yakından izliyoruz ve şiddet haberlerinden endişe duyuyoruz” denildi.

Protesto hakkına vurgu yapılan açıklamada, “Barışçıl protesto hakkı ve ifade özgürlüğü Irak anayasasında güvence altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Irak siyasi yelpazesindeki partilerin sakin kalma, şiddetten kaçınma ve siyasi farklılıklarını Irak anayasasının rehberliğinde barışçıl bir süreçle çözme çağrısına katılıyoruz.”

Öte yandan, Sadr yanlılarının sabah saatlerinde Bağdat’ta başlayan protestoları sürerken, gösterilerden 125 kişi yaralandı.

Göstericiler Yeşil Bölge’de bulunan Irak Parlamentosu’na girdi ve binada kontrolü ele geçirdi.

Sadr yanlıları, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakanlık adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye tepki gösteriyor ve Parlamento ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Göstericiler Parlamento binasında greve başlamış durumda.

 

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