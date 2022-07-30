Politika

Hoşyar Zebari’den Irak yorumu: Ne ekersen onu biçersin

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak’ta yaşanan gelişmeleri, “Ne ekersen onu biçersin” diyerek değerlendirdi.
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kürdistan Hoşyar Zebari Irak

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak’ta yaşanan gelişmeleri, “Ne ekersen onu biçersin” diyerek değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, “Ne ekersen onu biçersin. Bugün yaşananların nedeni Ekim 2021 seçimlerinden sonra, önceki önyargılı yargı kararları ve parlamento seçimlerinde kazanan güçlerin ulusal çoğunluk hükümeti kurmasını reddetmedeki dar görüşlülüğüdür” dedi.

Zebari, “Çözüm diyalog, hukuk ve anayasaya dönüş” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sadr yanlılarının sabah saatlerinde Bağdat’ta başlayan protestoları sürerken, gösterilerden 125 kişi yaralandı.

Göstericiler Yeşil Bölge’de bulunan Irak Parlamentosu’na girdi ve binada kontrolü ele geçirdi.

Sadr yanlıları, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakanlık adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye tepki gösteriyor ve Parlamento ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Göstericiler Parlamento binasında greve başlamış durumda.

 

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