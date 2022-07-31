Zelenskiy’den Donetsk halkına zorunlu tahliye emri
HABER MERKEZİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu.
Zelenskiy, bölgeyi terk edenlere tazminat verileceğini de açıklarken, tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.
Rus ordusu ülkenin doğusundaki Kharkiv'i hedef aldı. Saldırıda bir okul vuruldu.
Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde de sivil yerleşim yerleri hasar gördü.
DONETSK'TE VURULAN HAPİSHANE
Taraflar, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu Donetsk'teki hapishanenin vurulmasına ilişkin olarak birbirini suçlamaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, olayın soruşturulması için Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç yetkililerinin davet edildiğini duyurdu.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan, tahıl sevkiyatının başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklaması geldi.