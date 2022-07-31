Enfal kurbanlarının kalıntıları Barzan’da toprağa veriliyor

ERBİL (K24)

Dün Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Parlamento Başkanı Rewas Fayeq, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile çok sayıda diplomat ve hükümet yetkilisinin katıldığı törenle Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Barzaniler Enfali’nde katledilen 100 kurbanın kalıntıları karşılandı.

100 kurbanın kalıntılarının yer aldığı tabutlar dün gece Barzan’a doğru götürülürken yol boyunca vatandaşlar tarafından gözyaşları içinde karşılandı.

Baas rejimi tarafından kurşuna dizilerek Irak’ın Musenna vilayetinde bulunan Arar Çölü’ne toplu şekilde gömülen kurbanlara ait kalıntılar, çıkarılarak Bağdat’a götürüldü, daha sonra da Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Güney Kürdistan’da Enfal (soykırım) süreci 31 Temmuz 1983’te 8 bin Barzani erkeğinin katledilmesiyle başladı.

Baas rejimi Barzani aşiretinden 10 ile 85 yaş arası 8 bin erkeği aynı gün evlerinden alıp Irak’ın güneyindeki Musenna kentine götürerek katletti. Bu olay tarihe “Enfal”in ilk aşaması olarak geçti.

Söz konusu katliamdan sonra Baas rejimi, 8 aşamada Germiyan’dan Behdinan bölgesine kadar yaklaşık 182 bin Kürt’ü katletti.