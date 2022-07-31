Başbakan: Tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Barzaniler Enfali’nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Bugün, eski Irak rejiminin işlediği büyük ve unutulmaz suçlardan birinin yıldönümü anmasını yapıyoruz. Bu katliam ve soykırımda yaklaşık 8 bin masum Barzani katledildi” ifadelerini kullanan Başbakan, devamında şunları ekledi:

“Bu suçun kurbanlarının anması bu yıl daha acıdır çünkü Barzaniler Enfali’nin 100 kurbanının daha kalıntılarının Irak’ın güney çöllerinden Kürdistan ve toprakları olan Barzan’a getirilmesine denk geliyor.

Barzan bölgesi bir asırdan fazladır zulme ve işgale karşı Kürtlüğün, devrimin ve ayaklanmanın merkezi olmuştur. Adaletsizliğe ve zulme karşı çıkanlar için hoşgörü ve huzurlu bir sığınak olmuştur. Bu yüzden bu bölge her zaman Kürdistan’ın diğer bölgeleri gibi saldırı, askeri taarruz, yıkım, bombardıman ve yasaklı silahların kullanılmasına maruz kalmıştır.

Barzanilerin soykırıma uğraması da bu bölgeye ve Kürdistan’ın diğer bölgelerine karşı işlenen suç zincirinin bir halkası, Kürdistan’a yönelik Enfal ve kimyasal saldırının başlangıcı olmuştur.

Bu vahşi katliamın yıldönümünde Barzaniler Enfali ile tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz. Barzaniler soykırımının anması aynı zamanda tüm Enfallerin ve Germiyan, Behdinan, Balisan, Şeyh Wesanan, Feyli Kürtler, Şengal ve tüm Kürdistan şehitlerinin anmasıdır.

Ayrıca büyük suçun sonuçları ve zorlu yaşam koşullarına maruz kalan kurbanları, dirençli merhametli anneleri ve kurban yakınlarını saygıyla anmalıyız. Ayrıca Enfal kurbanları yakınlarının imdadına yetişen, yardım götüren Erbil ve Kürdistan’ın diğer bölgelerinin halkına teşekkür etmek gerekiyor.

Bir kez daha, Enfal Soykırımı kurbanlarının yakınlarına Irak hükümeti tarafından gerekli tazminatın ödenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Yıllardır diğer maddeleri gibi, anayasanın eski rejimin kurbanlarına tazminat ödenmesi maddesi de ihlal edilmiştir. Bu konu daha fazla ihmal edilemez.

Kürdistan halkı, kendisine karşı işlenen bu suçları asla unutmamalı ve hangi gerekçe ve maksatla olursa olsun, Kürdistan halkının kendi kendini yönetmesini ve özgürlüğünü kurban edip kaybetmemeliyiz.

Barzaniler soykırımının yıldönümünde Kürdistan ve Enfalin tüm şehitlerinin aziz ruhların selam olsun.

Onlar her zaman anılarımızdadır ve saygıyla yad ediyoruz.”