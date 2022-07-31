Enfal’de 33 yakını katledilen kadının vasiyeti: Onlar gibi gözüm bağlı gömün

ERBİL (K24)

Xanzad Teto, Enfal’de katledilen yakınlarının anılarıyla yaşıyor. Yıllar önce hacca gittiğinde kırmızı bir cemedani (puşi) almış ve öldüğünde bu cemedani yüzüne sarılı şekilde mezara konulmayı vaziyet etmiş. Tıpkı sevdikleri ölüme götürülürken gözleri kırmızı cemedanilerle bağlandığı gibi…

Xanzad Teto evinde, sevdiklerinden kalan eşyalarla yaşamını geçiriryor.

Barzan bölgesinin Bazê köyünde yaşayan Xanzad Teto’nun köyünde 150 kişi Enfal’de katledilmiş ve bunların 33’ü onun akrabası; baba, kardeş ve diğer yakınları…

Barzaniler Enfali’nde, Kürdistan’ın diğer bölgelerinde yapılan soykırımlardan farklı olarak sadece erkekler kurban seçildi.

O günleri asla unutamadığını belirten Xanzad Teto, “Eşim de katledildi. Birçok yaşlı kadın, anne ve çocuk açlık ve susuzluktan öldü. Birçok kadın da evlatlarının acısına dayanamayarak öldü. Mezarlarını kazacak kimse yoktu” diyor.