Politika

İsrail geçici olarak F-35’leri uçuştan çekti

İsrail, envanterindeki F-35 savaş uçaklarını teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak uçuşlardan aldığını duyurdu.
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ortadoğu israil F-35 Savaş uçağı

HABER MERKEZİ

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

İsrail’in bu kararı, uçağın üretildiği ABD’nin Cuma günü yayımladığı ve aralarında F-35’in de bulunduğu 3 savaş uçağının pilot fırlatma koltukları ateşleme mekanizmasıyla ilgili bir sorun tespit edildiği uyarısının ardından geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle ABD ordusunun da bazı görevleri iptal etmek durumunda kaldığı duyuruldu.

Bir dönem Türkiye’nin de üretim ortaklarından biri olduğu yeni nesil F-35 savaş uçakları İsrail’de İbranice “Adir” ismiyle anılıyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı.

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