Sanatçı Pervin Çakar’a Kürtçe şarkılar gerekçe gösterilerek konser yeri verilmedi

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Dünyaca ünlü Kürt soprano Pervin Çakar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, repertuarında Kürtçe eserlerin bulunması nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kendisine konser salonu vermediğini ifade etti.

“Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur” diyen Kürt sanatçı şunları belirtti:

“Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha sonra konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum. Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur.”

Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık.Rektör gayet olumluydu.Daha sonra konser repertuarımı istediler.Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler.Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum — Pervin Chakar (@PervinChakar) July 30, 2022

AK PARTLİ KURT’TAN TEPKİ

Sanatçı Pervin Çakar’ın Twitter paylaşımını retweet eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Kürt sanatçıya solan verilmediği için tepki gösterdi.

Kurt, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Maalesef Pervin Hanım hiç ummadığımız bir tavırdı, biz de şaşırdık ve üzüldük bütün çabamıza karşın bir de meydan okumayla karşılaştık, ama olsun onları da aşacağız hiç üzülmeyin.”