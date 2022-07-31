Neçirvan Barzani’den Iraklı taraflara: Diyalog için ikinci başkentiniz Erbil’e gelin

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ın siyasi durumu ve son gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Anlaşmazlık yaşayan taraflara sorunların çözümü için doğrudan diyalog çağrısı Neçirvan Barzani, “Bu hassas süreçte durumun daha da karmaşık hale gelmesi toplumsal barışı, güvenliği ve ülkenin istikrarını tehlikeye atıyor” dedi.

Barışçıl göstericilerde dile getirilen taleplere saygı duyduklarını belirten Neçirvan Barzani, devlet kurumları ve çalışanları, güvenlik ve vatandaşların korunması gerektiğini vurguladı.

“Irak halkı daha iyi bir yaşamı hak ediyor. Tüm güç ve tarafların ortak sorumluluğu, Irak’ı bu hassas ve tehlikeli süreçten çıkarmaktır” diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, tarafları Erbil’de diyalog masasına davet etti:

“Kürdistan Bölgesi her zaman olduğu gibi çözümün bir parçası olacaktır. Bu yüzden Irak’ın ilgili siyasi taraflarını ikinci başkentleri Erbil’e gelerek açık bir diyaloga ve ülkenin yüksek çıkarlarının korunması temelinde anlaşmaya davet ediyoruz. Diyalogla çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.”