Başkan Barzani: 8 bin kişinin şehit edilmesi derin bir yaradır

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Barzaniler Enfali’nde katledilen 8 bin sivilden 100’ünün kalıntılarının defin töreninde yaptığı konuşmada, soykırıma tabi tutulanların yaşlarının 12 ile 90 arasında değiştiğini belirterek, “Hiçbir suçları yoktu. O zalimlere göre tek suçları Barzani olmaktı” dedi.

“Bir kez daha derin yaramız açılmıştır. Bugün burada, zalim ve diktatör tarafından şehit edilen 8 bin masum ve mazlum şehitten 100’ünün kalıntılarını karşılıyoruz” diyen Başkan Barzani, şunları dile getirdi:

“Şüphesiz bu şehitlerin kalıntıları baba ve ata toprağına gelmeden önce ruhları huzura ermiştir. Dün Erbil’den buraya kadar yapılan sıcak karşılama, bu millet ile şehitleri arasında ruhsal bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Şehitlerimizin bizim için çok değerli ve aziz olduğunun göstergesidir.

39 yıl önce bugün, diktatör Baas rejimi, 8 bin masum insanı vahşice Irak’ın güneyindeki çöllere sürdü. Aralarında 12 yaşında çocuklar da vardı, 99 yaşındaki yaşlılar da. Onların hiçbir suçu yoktu. O zalimlere göre onların tek suçu Barzani olmaktı.

Sırf Barzani oldukları için şehit olanlar, büyük şehitlerdir. Düşmanlar birçok kez Barzaniler yok oldu diye avundular. 1892 yılından bu yana Barzan bölgesi ve Barzan köyü 16 kez yakıldı, yıkıldı. Bu millet her zaman karşı koydu ve zorbalara teslim olmadı, bölgelerini yeniden inşa ettiler.

Bu iman, bu güçlü özgüven bize iki kutubdan, iki mevlanımızdan, hocamızdan, büyük şehit Şeyh Abdulselam Barzani ve büyük kutub Şeyh Ahmed Barzani’den kalmıştır. Birinci şehit, şehadet yolunu seçti, o milletin evladı da o doğrultuda, o yolu seçti. Büyük şehit, Şeyh Abdulselam’dı.

Burada kaç saattir bu sıcağın altındayız. Düşünün, mevlanımız Şeyh Ahmed Barzani, 11-12 yıl boyunca zincir ve prangayla Basra zindanında direndi, düşmana baş eğmedi. Onu takip edenler ve müritleri de o yoldan yürüyor.

8 bin kişinin şehit edilmesi büyük bir felakettir, derin bir yaradır. Unutmayın. Buradan şunu söylemeyi bir görev biliyorum. O kahraman anneler, evlatlarının, babalarının yokluğunu hissetmemesi için işçilik yaptılar, alın terleriyle çocuklarını yetiştirdiler. Bu anıtın büyük bir bölümü, o annelerin yetiştirdiği annelerin evlatlarının elleriyle inşa edildi. Size teşekkür etsem, teşekkür az kalır. Müsaade edin, o toprağa bulanan, çalışırken yaralanan o ellerinizi tek tek öpeyim. Gururla o elleri öpüyoruz.”

Yenilenecek…