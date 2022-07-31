Neçirvan Barzani: Tarihteki hiçbir suç ve trajedi Kürdistan halkının iradesini kıramadı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Barzaniler Enfali’nin 39’uncu yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında, “Nasıl ki tarihteki tüm o suç ve felaketler Kürdistan halkının, yaşam ve var olma iradesini kıramadıysa, Barzanilerin Enfali ve kaybettirilmesi de Kürdistan halkının direnişine ve özgürlük uğrunda verilen mücadeleye büyük bir güç katmış, Enfal’in suçlularını da yok etmiştir” ifadelerini kullandı.

Şehit yakınlarının bu trajedi sonrası büyük acılar yaşadığını belirten Neçirvan Barzani, “Binlerce gururlu anne, yalnız ve biçare halde çocuklarının yaşam ve eğitim sorumluluğunu aldı, sadık bir nesil yetiştirdiler. O anneler gurur kaynağıdır, onların ellerinden öpüyorum” diye ekledi.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda, bugün 100 Barzani Enfali kurbanının kalıntılarının kutsal vatan toprağında defnedildiğini ifade ederek, “Kalbim, zihnim ve hayallerim Enfal’in ciğerleri yanan anne, eş, kız kardeşler çocuk ve yakınlarıyladır. Acılarını paylaşıyorum. Erbil halkına ve Enfal kurbanlarının yakınlarına yardım eden tüm topluma teşekkür ediyorum” dedi.