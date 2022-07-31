İngiliz istihbaratı: Rusya Ukrayna’da gücünü kaybediyor

HABER MERKEZİ

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna savaşında binlerce askerini kaybetmesi sebebiyle Kremlin’in umudunun tükendiğine dair tweetini retweet ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında “başarısız” olduğunu yazdı.

Öte yandan Ukrayna ordusu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'in güneydeki karşı taarruzun merkezi ve Rusya'nın ikmal hatlarında önemli bir bağlantı olan Kherson bölgesindeki çatışmalar sırasında onlarca Rus askerinin öldürüldüğünü ve iki mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

Güney Ordu Komutanlığı, Dnipro Nehri üzerinden Kherson'a giden demiryolu trafiğinin kesildiğini, bunun nehrin batısına konuşlanmış Rus güçlerini Kırım ve doğudaki erzak tedarikinden izole edebileceğini aktardı.

Ukrayna son haftalarda Dnipro Nehri üzerindeki üç köprüye hasar vermek ve Kherson şehrini izole etmek için Batı’dan alınan uzun menzilli füze sistemlerini kullanıyor. İngiliz savunma yetkililerinin tahminlerine göre, bu durum nehrin batı yakasına konuşlanmış Rusya’nın 49. Ordusu’nu savunmasız bir konuma getiriyor.

Ukrayna Güney Harekât Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki topraklarda ana ulaşım hatlarına odaklanan çatışmalar sonucunda, Dnipro Nehri üzerinden geçen demiryolu köprüsünden ulaşımın mümkün olmadığı kaydedildi. Açıklamada, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Rusların ele geçirdiği ilk büyük şehir olan Kherson bölgesinde Cuma günü çıkan çatışmalarda 100'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve yedi tankın imha edildiği belirtildi.

MYKOLAIV VE KHARKIV'DE SON DURUM

Ukraynalı yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Rus bombardımanının güney ve doğu Ukrayna'daki birçok kasabayı vurduğu, Mykolaiv'de bir sivilin öldüğü ve Kharkiv'de bir okulun yıkıldığı belirtildi.

Mykolaiv Valisi Vitaly Kim, Cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Cuma gecesi Mykolaiv'de bir yerleşim bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda bir sivilin öldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Kharkiv’un belediye başkanı İgor Terekhov, kentteki bir okula üç S-300 füzesi düştüğünü ve okulun yanarak yıkıldığını söyledi. Terekhov, yanan okulun fotoğraflarını Telegram hesabında yayınladı. Kharkiv Valisi Oleh Sinegubov, Kharkiv şehrine Cuma gecesi en az beş S-300 füzesinin ateşlendiğini söyledi.

RUS BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, Rus taarruzunun doğudaki merkez üssü olan Donetsk bölgesinde, Sloviansk kentine düzenlenen saldırı sonucu bir otogar ve etrafındaki binaların hasar gördüğünü açıkladı.

Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol ve Chervonogrigoryevka kasabalarını da vurdu. Ancak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığına göre herhangi bir can kaybı gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Savaşın başlangıcından bu yana büyük bir kısmı Ruslar tarafından işgal edilen Kherson bölgesindeki karşı saldırı kapsamında, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Chornobayvka, Nova Kahovka ve Prilyavka, Pereslav ve Kahovka kentleri çevresinde Rus güçlerine depo ve mevzilerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna kuvvetleri, bu hafta, Kherson'un eteklerinde bulunan ve stratejik öneme sahip Antonivsky Köprüsü'nü kısmen tahrip etmesi sonrası bu bölgede başarı elde etti. Söz konusu köprü, şehri Dnipro Nehri'nin güney kıyısına ve Kherson bölgesinin geri kalan kısmına bağlayan tek köprü olması nedeniyle erzak tedariki açısından oldukça önemli.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kherson bölgesinde Ukrayna'nın saldırılarından zarar gören köprülere alternatif olarak için iki duba köprüsü kurduğunu açıkladı. Açıklamada, güney Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında Rusya tarafından görevlendirilen yetkililerin, söz konusu bölgelerin bu yıl içinde Rusya'ya katılımı konusunda referandum düzenlemeye hazırlanabileceği ve seçim listelerini hazırlamak için bölge sakinlerini kişisel verilerini ifşa etmeye zorlayabileceği belirtildi.

Rusya, ele geçirdiği bölgeleri geçici olarak ‘sivil-askeri yönetime’ tabi olarak nitelendiriyor.