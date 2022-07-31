Bağdat ve Ninova’da 14 DAİŞ’li yakalandı

ERBİL (K24)

Irak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre başkent Bağdat ve Ninova vilayetinde terör örgütü DAİŞ’e operasyon düzenlendi.

Açıklamada Bağdat’ta 8, Ninova’da ise 6 örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.

Operasyonların istihbarat bilgilerinin değerlendirilerek yapıldığı belirtilen açıklamada, yakalanan DAİŞ mensuplarının çeşitli saldırılarda rolü olduğu kaydedildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Terör örgütü DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.