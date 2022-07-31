Politika

Irak Parlamentosu’nda oturma eylemi 2’nci gününde

Irak'ın başkenti Bağdat'ta parlamentodaki oturma eylemi ikinci gününde devam ederken, uluslararası camia ülkede siyasi diyalog sağlanmasını istedi.
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Irak Irak gösteriler Parlamento oturma eylemi

HABER MERKEZİ

Irak'ta seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamamış olması protestoları beraberinde getirdi.

Başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bir hafta içinde ikinci kez parlamentoya girdi, ardından da oturma eylemi başlattı.

Göstericilerin parlamentodan çıkmak için es Sadr'dan talimat bekledikleri belirtilirken Şii lider sosyal medya hesabından Kuran okuduğu bir fotoğrafı paylaşarak “Dualarım sizinle”yazdı.

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Uluslararası camiadan siyasi tansiyonun düşürülmesi ve şiddetten kaçınılması çağrıları geldi.

Başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölgede, birçok siyasi partinin binalarını da tahrip etti.

Sadr yanlılarının Yeşil Bölge'ye girişi sırasında çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 125 kişi yaralandı.

Olayların ardından oturma eylemi nedeniyle parlamentodaki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti.

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