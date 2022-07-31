Spor

Roberto Firmino’dan ayrılık iddialarına yanıt

Liverpool'un yıldız ismi Roberto Firmino, takımdan ayrılmayacağını ve kulüpte kalmak istediğini söyledi.
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avrupa Roberto Firmino Liverpool ayrılık iddia yanıt

HABER MEKEZİ

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Community Shield'de Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da Roberto Firmino, TNT Brazil'e açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin konuşan Firmino, Liverpool'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

Brezilyalı oyuncu açıklamasında, "Bu takımı, taraftarları ve şehri çok seviyorum. Buradayım. Takımda kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Roberto Firmino'nun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp daha önce yaptığı açıklamada Roberto Firmino ile ilgili  “Roberto bu takım için çok önemli. O, bu takımın kalbi ve ruhu” ifadelerini kullanmıştı.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'dan 2015/16 sezonunda Liverpool'a transfer olan Roberto Firmino, İngiliz ekibinde 327 maçta süre alırken 98 gol ve 74 asist kaydetti.

Firmino, Liverpool'la Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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