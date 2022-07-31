Politika

Ukrayna’nın ‘tahıl patronu’ Rus hava saldırısında öldü

Ukrayna'nın en varlıklı iş insanlarından olan ve tahıl ticaretiyle uğraşan Aleksey Vadaturskiy'in Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında eşi ile birlikte hayatını kaybettiği bildirildi.
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dünya Ukrayna Rusya hava saldırısı Aleksey Vadaturskiy ölüm

HABER MERKEZİ

Olayın Ukrayna limanlarından Rus ablukasının kalkması ve tahıl ticaretinin yeniden başlamasından kısa süre önce yaşanması dikkat çekti. 

Haberi duyuran Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, Mıkolayiv bölgesine yapılan saldırıda "bir kahramanın" kaybedildiğini ifade etti. 

Kim ayrıca tarım sektörüne katkılarıyla tanınan Aleksey Vadaturskiy'in eşi Raisa Vadaturska'nın da saldırıda öldüğünü kaydetti. 

Tahıl ticareti yapan Nibulon Grup’un sahibi Vadaturskiy, "Ukrayna'nın Kahramanı" adlı devlet ödülünün de sahibiydi.

‘DONETSK’İ TERK EDİN’ ÇAĞRISI

24 Şubat’ta başlayan saldırının beşinci ayında çatışmalar doğu bölgelerde yoğunlaşıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki tüm sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Zelenskiy, “Donetsk bölgesinden daha fazla insanın ayrılması Rusya ordusunun daha az insanı öldürebileceği anlamına geliyor” dedi.

Bu bölgede halen 200 - 220 bin sivil yaşadığı düşünülüyor

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