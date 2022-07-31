Polonya: 5,15 milyon Ukraynalıyı kabul ettik

HABER MEKREZİ

Polonya sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Şubat ayı sonlarında Rus saldırısının başlamasından bu yana 5,15 milyon insanın Ukrayna’dan Polonya’ya göç ettiğini bildirdi.

Açıklamada aynı dönemde 3,25 milyon Ukraynalının ülkelerine döndüğü bilgisi de verildi.

Sadece dün sınırı geçerek Polonya’ya giren Ukraynalıların sayısı 25 bin 400’e ulaşırken, 29 bin 900 kişi ise Ukrayna’ya döndü.

Polonya ve Ukrayna yakınlarındaki diğer ülkeler de savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalıyı kabul etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, savaşın başlamasından bu yana Avrupa genelinde 6 milyondan fazla insan mülteci olarak kayıt altına alındı.