Politika

Kerkük'te saldırı hazırlığındaki DAİŞ mensuplarına operasyon

Kerkük’ün güneyinde saldırı hazırlığındaki DAİŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.
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kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyinde varlık gösteren ve saldırı hazırlığındaki DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon yapıldığı aktarıldı.

Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında bir köye baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 7 DAİŞ mensubunu gözaltına aldı.

Yakalanan DAİŞ mensuplarının resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik zaman zaman saldırı düzenleyen teröristlere karşı operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Irak içişleri Bakanlığı bugün Bağdat’ta 8, Ninova’da ise 6 DAİŞ mensubunun yakalandığını açıkmıştı.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

 

 

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