Politika

İran’dan ABD’ye mesaj: Biz hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, ABD'nin hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtti.
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İran İran ABD nükleer müzakereler mesaj

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri, Twitter hesabından, Viyana müzakerelerinin önünün açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakıri, paylaşımında, "Amerika'nın tek taraflı ve hukuka aykırı geri çekilmesinin yol açtığı zarar verici karmaşık durumu düzeltmeyi amaçlayan Viyana müzakerelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının önünü açmak için hem içerik hem de biçim açısından önerilen fikirlerimizi taraflarla paylaştık" ifadelerini kullandı.

ABD'ye "iyi niyet göstermesi ve sorumlu davranması için bir şans daha vermek için" Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) paydaşlarıyla, özellikle Koordinatör Joseph Borrell ile yakın çalışma içinde olduklarını aktaran Bakıri, "Karşı taraf da aynı şeyi yapmaya hazırsa, İran, müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

VİYANA’DAN DOHA’YA NÜKLEER MÜZAKERELER

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde varılan anlaşmalar çerçevesinde nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. Bunun üzerine ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri 28-29 Haziran'da Doha'da gerçekleştirilmişti.

 

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