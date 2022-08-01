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Fransa Süper Kupası'nda şampiyon PSG

Paris Saint Germain (PSG), Fransa Süper Kupası'nda Nantes'ı 4-0 mağlup ederek 11. kez şampiyon oldu.
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HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1'de yeni sezon öncesinde PSG ve Nantes, Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

22. dakikada Lionel Messi'nin golüyle öne geçen PSG, 45+5'te Neymar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devreye bu skorla girildi.

57. dakikada Sergio Ramos, PSG’nin üçüncü golünü kaydederken 82. dakikada Neymar, skoru belirledi.

Mücadele, PSG’nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte PSG, Fransa Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

PSG’de Mauricio Pochettino'nun yerine getirilen Christopher Galtier, başkent ekibiyle ilk kupasını kazandı. Fransız antrenör daha önce Lille'le lig şampiyonluğu, St. Etienne'le ise Fransa Kupası'nı kazanmıştı.

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında PSG, deplasmanda Clermont'la karşılaşacak. Fransa Süper Kupa finalinde PSG'ye mağlup olan Nantes ise Angers ile mücadele edecek.

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